CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Guillermo Padrés por propia voluntad al Reclusorio Oriente es un show mediático armado por la Procuraduría General de la República (PGR), acusó la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica.

La actitud del exGobernador panista de entregarse, dijo, deja en evidencia que las autoridades le dieron tiempo para armar una defensa que lo absuelva de las acusaciones de desvío de recursos.

"Hago un llamado muy enérgico a la PGR, a las autoridades encargadas de estos temas, a que den resultados. No es posible que llevan meses buscando a este personaje y él solito llegó. El sistema mexicano de inteligencia no está funcionando".

Zambrano tiene sus sospechas

Por otro lado, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano, sospechó que Padrés no se entregó por propia iniciativa.

"A mí no me queda la menor duda de que fue una decisión de la que participó alguien de alta influencia dentro del propio PAN, o algunos. El hecho de que el exProcurador Antonio Lozano Gracia (titular de la PGR con Ernesto Zedillo) sea ahora su defensor, pues ni modo de que no tenga ninguna influencia en la dirección del PAN", dijo.