HERMOSILLO, SON.- El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, reapareció públicamente y aseguró que acudirá con un Juez Federal para demostrar que es inocente y que todo se trata de una persecución política.

En compañía de su abogado, Antonio Lozano Gracia, el exmandatario estatal se presentó en el noticiero 'Por la Mañana' de Ciro Gómez Leyva para dar a conocer que se pondría a disposición de un juez.

"Entiendo a la sociedad, de que quienes fuimos gobernantes y tenemos acusaciones, las enfrentemos. Lo voy a enfrentar, lo voy a enfrentar con toda la responsabilidad como lo pide la ciudadanía".

Padrés Elías aseguró que va a enfrentar la justicia, tal y como la ciudadanía lo está pidiendo, por lo que hoy mismo acudirá a presentar pruebas.

El hecho de que acuda personalmente a presentar pruebas, dijo, el Juez lo va a valorar y se demostrará que se trata de una persecución política que ha ido en contra de su familia y exfuncionarios, donde al viejo estilo se ha sembrado droga, armas he inventado delitos.

Denunció que se están haciendo muchas cosas chuecas y que le mandaron el expediente de la consignación al Juez "rasurado".

Eso no se había visto, es una violación”. Es decir, explicó, “todas las pruebas que yo presenté en la averiguación previa, que es la II y la XIII y la VIII, son las mismas que vienen en la XIV y yo ya presenté las pruebas, yo fui y presenté los dictámenes y las pruebas necesarias, presentamos cien, decenas de pruebas y no se las mandan al Juez”.

