CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Vicente Fox, expresidente de México, reconoció a Enrique Peña Nieto, actual mandatario de nuestro país, por haberse acercado al hoy mandatario electo del pueblo estadounidense.

Vicente Fox, un declarado enemigo de Donald Trump y quien apoyó las aspiraciones presidenciales de Hillary Clinton concibe el triunfo republicano como una oportunidad para que México establezca relaciones con otros socios.

En cuanto a la propuesta de construir un muro en la frontera de México y Estados Unidos, Vicente Fox dijo que éste jamás se edificará.

Asimismo, el exmandatario mexicano se mostró feliz por la aprobación de uso de la marihuana en algunos estados del país vecino e instó a las autoridades mexicanas a retomar el debate en torno a la planta.

Iam not paying for that "F" wall that never will be constructed."Gracias" Trump por q México abrirá caminos al desarrollo en resto del mundo