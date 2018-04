Alcaldes toman oficina de Presupuesto en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 200 presidentes municipales del PRD de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos e Hidalgo tomaron las instalaciones de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados debido al argumentar que han sido ignorados para resarcirles en los recortes presupuestales que se plantearon en el proyecto del titular del Ejecutivo.

Uno de los voceros de la Coordinadora Nacional de las Autoridades Locales del PRD, Raúl Tadeo, presidente municipal de Cuautla, Morelos, informó que la toma fue de manera pacífica y no hubo empujones, ni agresiones, simplemente entraron a la oficina que encabeza Alfredo del Mazo poco a poco y se plantaron en la sala de juntas y en la sala de espera para recibir una respuesta.

Tadeo informó que después de la toma de las instalaciones no han tenido diálogo con los legisladores, ni autoridades, pero afirmó que no vienen a pedir dádivas, ni favores, es una exigencia a la que tienen derecho. Anunciaron que no se van a mover de ahí hasta que reciban una solución.

Los diputados federales que les ayudaron a ingresar al recinto legislativo fueron los perredistas Daniel Ordoñez, Karina Barón y Héctor Javier García Chávez, todos integrantes de la corriente de Los Galileos, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo.

"No venimos a pedir dádivas, no vemos a pedir favores, es una exigencia y un derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos y está es la casa del pueblo, a mí me sorprende el equipo de seguridad que tienen montado y como pareciera este ser un cuartel, yo fui diputado en el Congreso de Morelos y los Congresos son las casas del pueblo, no sé a qué le tengan miedo y nosotros estaremos acá el tiempo que sea necesario", describió.

"Ante esta disminución de presupuesto donde afecta a los municipios más marginados y a los que menos tienen, en donde se ha hecho un recorte importante en temas como la prevención de la violencia y la delincuencia, en donde aparentemente el Ramo 33 aumenta, pero realmente ya va muy dirigido el Ramo 33, hemos decidido que al no ser escuchados hemos decidido tomar las instalaciones, nosotros a través de nuestros diputados de la bancada del PRD, habíamos solicitado una reunión, vamos a esperarlos para que nos escuchen y nos resuelvan".

El Universal / EMEG 08/11/16