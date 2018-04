Reportan 13 homicidios en una semana en Baja California Sur

LA PAZ, BCS.- Baja California Sur concluyó una semana que dejó un saldo 13 hombres asesinados y siete personas heridas, en hechos con huellas de la delincuencia organizada.

En las agresiones, resultó muerto un ciclista reconocido en el ámbito del deporte local; además, resultaron heridos un vendedor ambulante, un empleado y una mujer, ésta última se encontraba en la gasolinera en San José del Cabo, en donde ocurrió otra de las balaceras.

En redes sociales, se han desatado una ola de comentarios de usuarios que demandan acciones efectivas para reducir la incidencia delictiva y la ola de violencia que azota al estado desde hace dos años.

El ciclista asesinado, identificado como Ernesto Núñez, murió en una balacera ocurrida la mañana del domingo en La Paz, en la colonia Indeco, en donde quedó sin vida al esperar ser atendido en una llantera que fue rafagueada por sicarios.

Hasta el momento, las autoridades se han mantenido herméticas sobre los últimos hechos.

En cambio, a través de Facebook, cientos de usuarios y colectivos de deportistas han mostrado su indignación ante el asesinato del corredor del equipo “Travis Bike”, el cual confirmó el fallecimiento de su integrante.

“Simplemente estuvo en el lugar equivocado. Ya no está. Un tipazo es lo que puedo decir de él, ejemplo de vida para muchos. "Desgraciadamente las personas buenas se van de nuestras vidas. Gran corredor de muchos años en el equipo. Portó y defendió el uniforme a capa y espada. No puedo expresar más que un inmenso dolor ante esta tragedia. Te vamos a extrañar muchísimo mi Ernest!! Como siempre te decía”, publicaron líderes del colectivo.

“Nos unimos al duelo del deporte sudcaliforniano, por la sensible pérdida de nuestro compañero ciclista y amigo Ernest Núñez… y nos unimos al rechazo a la violencia en nuestro estado".

"Queremos un Estado de Paz”, lanzó el grupo de triathlon "Tritones de Los Cabos".

Durante todo este día, los comentarios y publicaciones en redes sociales sobre lo ocurrido se han multiplicado y critican que persista la violencia en la entidad.

“En paz descanses Ernesto, pero no se vale terminar nuestras vidas de esta forma. Cuantos más tienen que morir en daños colaterales para que las autoridades se pongan a hacer su chamba de verdad. No somos unos una ciudad tan grande como para que no se pueda combatir a estos delincuentes. Que va a informar el Gobernador en su 1er. Informe??? Puras obras populistas como todos. Resultados son lo que el pueblo Queremos”, publicó el usuario Ricardo Amador.

“Ya uno no puede ir ni a echar aire a una llanta sin tener el miedo de que algún cabrón que venda droga o trabaje o esté ahí y lleguen los sicarios a echar ráfaga sin importar la vida de inocentes”, expresó Elías Cota.

Algunos grupos de deportistas incluso se organizan para manifestarse sobre este caso.

Víctor Martínez de Escobar, presidente de la asociación Legalidad y Transparencia, indicó que desde hace tiempo han advertido de las fallas en materia de seguridad y procuración de justicia; además, recordó que como organización solicitaron desde mayo pasado la renuncia del procurador Palemón Alamilla, así como la realización de un foro sobre seguridad pública en el estado, sin que los legisladores atendieran la petición.

Las de esta semana no son las únicas víctimas colaterales en hechos violentos en Baja California Sur. Desde 2014 a la fecha se han registrado eventos con saldos como el de dos menores muertos y cuatro lesionados, una pareja de transeúntes asesinada tras quedar en medio de una balacera y otro joven ultimado, pues también quedó atrapado en medio del fuego cruzado.

Este último caso transcendió las fronteras del estado, ya que era originario de Mazatlán y desde allá vino el reclamo de justicia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de septiembre, BCS suma 126 homicidios dolosos.

