Osorio Chong pide que Estados enfrenten problemas de inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO .- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a los estados a “prepararse hacia adelante” y tomar acciones con el objeto de que el problema de inseguridad no se salga de control.

Al inaugurar el C5 de Puebla, sin mencionar quiénes son, Osorio Chong señaló que todavía seis estados del país no están haciendo lo que les corresponde en materia de seguridad.

“Cuando llegábamos a las evaluaciones decían: yo no tengo ningún secuestro, para qué tengo más policías, sí aquí no hay homicidios ni dolosos. Hay que prepararnos hacia adelante, no esperar que se nos venga el problema.

“Hoy esos estados tienen grandes problemas, los podría mencionar, pero el estilo de este gobierno es trabajar para que se resuelvan los problemas, pero había seis estados que no estaban haciendo lo que les correspondía y ahí tienen problemas”, aseguró el funcionario.

Señaló que para combatir a la delincuencia es necesario invertir en tecnología y en la capacitación de los cuerpos policiacos, pero sobre todo mantener la coordinación con la Federación.

Por ello, adelantó que en breve, con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos la Federación terminará con los cinco CISEN -centros de fusión de información- que servirán para resolver los problemas locales y los federales en materia de seguridad en las cinco regiones del país.

El Universal / RDlMB 31/10/16