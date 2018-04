CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos planteó a la Secretaría de Gobernación (Segob) la asignación de un fondo especial para garantizar la atención de los haitianos y africanos varados en Baja California.

Wilner Metelus, presidente del Comité, dijo en entrevista que lo ideal sería que dicho fondo se integre con recursos tanto del Gobierno federal y de Baja California, como del resto de los estados, la Iniciativa Privada e incluso la comunidad internacional.

Previo a una reunión con Humberto Roque, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Metelus mencionó que el fondo permitiría condiciones mínimas de alimentación, seguridad e higiene para los más de 6 mil migrantes varados en Tijuana y Mexicali.

Situación difícil

"La situación de los albergues están muy difícil, () hay hermanos haitianos que están durmiendo en techos de albergues, no me parece justo, y todavía no hay un fondo especial para nuestros hermanos. Es una situación muy difícil".