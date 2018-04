CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Veracruz busca la aprobación de una reforma al Código Financiero de la entidad, con la que se pretende "ahorcar" las finanzas de la nueva Administración estatal, acusó el diputado del PAN, Julen Rementería.

El legislador panista sostuvo que las modificaciones obligarían al Gobierno entrante del panista Miguel Ángel Yunes a pagar todas las tropelías y desvíos del priista Javier Duarte a más tardar el 15 de enero del 2017.

Rementería explicó que la propuesta del artículo 177 Bis establece que el Gobierno de Yunes deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, con esa fecha límite, todas las transferencias federales etiquetadas al 31 de diciembre de este 2016 que no hayan sido ejercidas.

"¿Cómo es posible que le pidan al nuevo Gobierno regresar a la Tesorería recursos que no se ejercieron? Cuando en realidad desaparecieron, no están en las arcas ni en las cuentas del estado porque fueron desviados, sacados en actos de corrupción".

"Sí y terminarían ahorcando financieramente al nuevo Gobierno. El problema es que esos recursos que se entregaron al estado y que no fueron ejercidos se desviaron a actos delictivos y a fraudes, entonces no pueden obligar al nuevo Gobierno a pagar por eso, no tiene sentido común", advirtió.