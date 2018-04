Ciberdelitos en México costaron hasta tres mil millones de dólares en 2014

Ciudad de México.- Los costos anuales generados por ciberdelitos en México ascendieron a tres mil millones de dólares en 2014, resaltó el vicepresidente B2B de Telefónica México, Mariano Moral.

Destacó que de acuerdo con el estudio “Tendencias de Seguridad en América Latina y el Caribe” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a nivel global, las amenazas a la seguridad informática de las empresas aumentaron 38 por ciento de 2014 a 2015.

En ese sentido, resaltó que el Centro de Operaciones de Seguridad de Telefónica México busca fortalecer la protección de datos de usuarios para la detección y actuación contra amenazas en la red, ante ataques como el ocurrido el pasado 21 de octubre.

Recordó que la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) renovó el “Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad” y las certificaciones ISO 27001 e ISO 20000 a dicho centro, inaugurado el pasado mes de abril.

El Centro de Operaciones de Seguridad de Telefónica México busca fortalecer la protección de datos de usuarios y empresas, con tecnología de vanguardia para la detección y actuación contra amenazas en la red, con diversos servicios como la seguridad gestionada, monitoreo de eventos, ciberseguridad, gestión de comunicaciones móviles, expresó.

Además de tiempos de reacción ante cualquier contingencia y ataques tan potentes como el ocurrido el pasado 21 de octubre, que afectó las operaciones y la presencia en línea de empresas como Twitter, Netflix, Spotify, The New York Times y The Guardian, entre otros.

Este Centro, noveno en la red de SOC globales de Telefónica cuenta con beneficios integrales como la gestión del servicio 24x7, permitiendo derivar los recursos TIC hacia los proyectos estratégicos y centrar los esfuerzos en los aspectos claves del negocio.

NTX/EVG