Senado emite nueva convocatoria para fiscal contra corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado emitió una nueva convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR) que estará abierta del 28 de octubre al 9 de noviembre próximo, en la cual podrán participar los aspirantes que se registraron en 2014 para dicho proceso.

Así se convoca a universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organismos y ciudadanos a que presenten candidaturas para ocupar ese cargo.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deberán cubrir los requisitos de ser ciudadano o ciudadana mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener 30 años cumplidos el día de la designación; tener cinco años con título profesional en Derecho.

Además de gozar con buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso; acreditar conocimientos y experiencias en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político los seis años anteriores a la designación.

Procedimiento

El Senado dio por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción que inició el 19 de noviembre de 2014, al no alcanzarse los consensos para la el nombramiento.

Señaló que quedan a salvo los derechos de los ciudadanos que participaron en ese proceso a afecto de que, si así lo desean, participen en el nuevo procedimiento de selección.

Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos establecidos y dentro de los siguientes tres días hábiles los remitirá a las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

Serán esas comisiones las que deberán acordar y publicar el formato, metodología, etapas y forma de evaluación de los aspirantes.

Además, podrán solicitar opinión a las comisiones de selección del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio del cargo de cada una de las personas inscritas.

Una vez realizado el análisis de los candidatos se recibirá la opinión de la Comisión de Selección; las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentarán el listado de los candidatos idóneos a la Junta de Coordinación Política, a más tardar el 29 de noviembre.

Será la Jucopo quien, por medio de un acuerdo político definirá el nombramiento que someterá a la aprobación del Pleno del Senado, que debe ser avalado por dos terceras partes de los senadores presentes.

El Universal / ABV 25/10/16