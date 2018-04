Registran 6 municipios temperaturas bajo cero

HERMOSILLO, SON.- La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) registró hoy temperaturas bajo cero en seis municipios del norte y noreste de Sonora, donde existe pronóstico de más heladas y el posible ingreso de un nuevo frente frío, el próximo lunes.

En su reporte diario, indicó que el registro más bajo fue de menos 4 grados en Santa Cruz, menos 3 en Agua Prieta, además de menos 2 en Sonoyta, y menos un grado en Cananea, Bacerac y Bacoachi.

Cielo medio nublado

Adelantó que en las próximas horas se esperan condiciones de cielo medio nublado a despejado, sin probabilidad de lluvias, además de temperaturas muy frías con la posibilidad de heladas, en especial en la región serrana.

Además de ambiente de fresco a cálido durante el día en el resto del estado, con vientos de este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, detalló.

Pronosticó que un nuevo frente frío podría afectar a Sonora a partir del próximo lunes, con la probabilidad de que se registren lluvias en la mayor parte del estado.

