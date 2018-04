Next

Vecinos de la colonia Villa Verde se quejan de casas invadidas por indigentes

HERMOSILLO, SON.- Se quejan vecinos de la colonia Villa Verde por la cantidad excesiva de casas invadidas, las cuales funcionan como tiraderos de basura, drogas y escondite de delincuentes.

"El problema aquí es que hay casas invadida, hasta cuatro por calle; la invaden indigentes y meten basura, se drogan ahí, incluso unos hasta venden droga y llenan de inseguridad la colonia", mencionó Alicia, vecina que vive en el bulevar principal de la colonia.

Muchas de las casas invadidas también son usadas por los mismos habitantes de la colonia como basureros y esto, indican, ha aumentado el número de garrapatas y moscos.

"Aquí hay mucho perro callejero o que anda suelto y van y se revuelcan o se meten a las casas sucias y ahí garrapatas y en una sacudida que se den por las casas, no las dejan; hay casas también que tienen fugas con hasta un mes de antigüedad y las reportamos y no hacen nada, no viene AguaH y la humedad hace lama, genera moscos, es insano", opinó Armida, ama de casa que vive sobre la calle San Rene.

Debido a esta situación, vecinos piden al Ayuntamiento que se acerquen, que haya más patrullas, que el centro de atención canina y felina se acerque, por que indican, ocupan una atención general.

