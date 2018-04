Hermosillo

Gobierno de EPN “carece de idea concreta de qué hacer con las drogas”: Hernández Tinajero en CNN (2)

Jorge Hernández Tinajero, politólogo y presidente del colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, dijo en entrevista para Aristegui CNN, que "este gobierno carece de idea una idea concreta de qué hacer con las drogas, por una parte está claro que se agotó el discurso de ser duros contra las drogas, de tener toda la fuerza del Estado para detener el mal que significan las drogas". Redacción AN abril 20, 2016 11:23 am