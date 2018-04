Piden resguardar mascotas ante bajas temperaturas

HERMOSILLO, SON.- Ante las bajas temperaturas que se han presentado en Hermosillo durante las últimas noches, la vocera de la Comunidad Animalera Trabajando (Coat), Carolina De La Torre, aconsejó no dejar a los animales al aire libre o amarrados, ya que esto afecta gravemente su salud.

En caso de tener una mascota que viva en el exterior del domicilio, indicó De La Torre, lo principal es llevarlo a un chequeo de rutina al veterinario antes de que se presente un mayor descenso de temperatura y saber cómo estar preparado.

"Es necesario hacerle un espacio acogedor para ellos, si no se puede comprar una casa no es excusa, se puede hacer incluso con una caja, en internet hay muchos tutoriales para hacer espacios baratos y donde no le entre frío a nuestro perrito", recomendó.

Otro tema donde hizo énfasis la vocera de Coat, es en no amarrar a los perros, ya que de esta manera no solo los deprimes, si no que evitas el movimiento del animal y desarrollo normal de su cuerpo.

"Es importante antes de que baje más la temperatura, llevarlos al veterinario, no porque esté enfermo, pero para estar conscientes del estado de salud de nuestro perro y como cuidarlo", explicó.

