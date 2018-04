Sonora en el top ten en muertos por accidentes

HERMOSILLO, SON.- Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico el Instituto Nacional de Geografía en Informática informó que en México sólo 13 entidades tuvieron tasas de mortalidad en hechos de tránsito inferiores a la nacional, resalta el Inegi.

De acuerdo a los datos obtenidos, durante 2015 se registró un total de 378 mil 232 accidentes en zonas urbanas, de los cuales 73 mil 563 (19.4%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; 300 mil 679 (79.5%) solo daños y los 3,990 restantes (1.1%), fueron accidentes con al menos una persona muerta.

Los datos del Inegi se desprenden del indicador Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas proporciona información sobre el número de víctimas que se registraron en la intersección de dos vialidades.

En este sentido, de acuerdo a los registros obtenidos durante el año 2015, del total de víctimas mortales el 34% ocurrieron en la intersección de dos vialidades.

Peatones vulnerables

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

Cabe mencionar que el Día Mundial en Conmemoración fue creado para rendir homenaje a las víctimas de tráfico, con la firme intención de concientizar a la población mundial sobre los riesgos y consecuencias que estos eventos viales ocasionan, de tal forma que los gobiernos y la sociedad de los países miembros de la ONU, trabajen en acciones para disminuirlos.

Por todos lados

En Sonora los municipios con más alta probabilidad de accidentes fatales para peatones son Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Nogales con hasta 80% o más en tasa de mortandad, en contra parte los de la sierra y sur tienen de un 40% a un 0%.

Los conductores u ocupantes de vehículos tienen una probabilidad más alta de matarse en accidentes vehiculares en prácticamente toda la costa de Sonora y toda la frontera.

Los cambios en tasa de mortandad para los conductores de 50 o más años durante 1998 a 2013 están concentrados con la tasa más alta en Hermosillo.

Los cambios en tasa de mortandad para los peatones de entre 12 y 49 años fueron los de menor porcentaje en el periodo de 1998 a 2013.

Los datos están contenidos en el siguiente estudio publicado recientemente por el Journal International of Public Health: “Trends in traffic fatalities in Mexico: examining progress on the decade of action for road safety 2011–2020”.

Fines de semana mortales

Dentro de las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito destacan los fines de semana, donde hay mucha más incidencia de fallecimientos.

Los días que comprenden el fin de semana, registraron la mayor cantidad de las víctimas mortales. En este sentido, destaca que en el día domingo se reportó el 23.7% de las víctimas.

En segundo lugar, el día sábado con 17.9%, y en tercer lugar el lunes con 13.2%.

Estos tres días concentraron el 54.8% de los casos donde las víctimas fallecieron en el lugar del accidente.

