Hay ‘perdidos’ $142 millones de la Unison

HERMOSILLO, SON.- El Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) exigió a la administración de la institución que aclare la falta de pago al Isssteson por 142 millones de pesos pues temen que sus pensiones y jubilaciones estén en riesgo.

Javier Quintanar Gálvez, secretario general del Staus, dijo que en la auditoría, realizada por el despacho de Contaduría Pública Sotomayor Elías, se notifica que en el corto plazo hay un adeudo por “Cuotas y aportaciones al Isssteson” de 37 millones 987 mil pesos en el 2015 y por 40 millones 500 mil pesos en 2014, además que personal del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora le confirmó el adeudo de la Unison.

“La pregunta es por qué no se pagan las cuotas, es el dinero que nos descuentan quincenalmente y que se debe entregar; queremos saber por qué los préstamos de corto de plazo se nos negaron, la Junta directiva de Isssteson decidió no dar más préstamos”, comentó.

Al respecto, el rector Heriberto Grijalva Monteverde aclaró que la Universidad de Sonora no hace pagos al Isssteson, salvo en circunstancias donde se pagan diferencias y aclaraciones y aseguró que al revisar los pagos a la institución confirmó que no hay adeudo en 2016, por lo que Isssteson no debe negar el servicio a los agremiados.

“Yo no lo debo, a míme lo descontaron y tengo los recibos del Gobierno del Estado. Estoy dicien- do que debe el gobierno, no. Revisé y todos los pagos estaban en orden, no los paga de su dinero, los paga del subsidio que nos descuenta”, comentó.

Sin préstamos

El líder del Staus, Javier Quintanar Gálvez, informó que en 2016 se han rechazado 20 préstamos a académicos por parte de Isssteson, y cerca de 100 docentes que este año cumplirán los años previstos para jubilación podrían no obtener su pago de pensión por el adeudo.

Explicó que cada mes el sindicato entrega cerca de seis millones en cuotas para el Isssteson, que se descuentan directamente de la nómina.

No hay adeudo: rector

Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Unison destacó que se reunió con directivos del Isssteson y le confirmaron que no hay adeudo. Además, especificó que la administración no paga directamente a la institución de salud.

Explicó que es el Gobierno del Estado quien entrega 33 millones de pesos mensuales a la Unison, de esos, 8 millones son aportaciones para el Isssteson. No obstante, dijo que es el gobierno quien entrega el recurso a la institución.

#Encorto #UNISON debe al Isssteson 142 mdp por lo que sindicalizados ven restringidos sus préstamos, aseguró Javier Quintanar, del STAUS pic.twitter.com/ydgU7Kp65z — Periódico Expreso (@Expresoweb) 17 de noviembre de 2016

EXP/AA/RG/NOV/2016