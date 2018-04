CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, no podrá ser detenido por las autoridades para trasladarlo a algún centro de reclusión, a pesar de haber acudido a entregarse ante un juez federal.

Este jueves, mientras anunciaba que acudiría ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, la defensa de Padrés Elías promovió un amparo contra la detención.

Así, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México inició el expediente número 1009/2016, en el que le otorgó una suspensión provisional.

En consecuencia, Padrés Elías no será trasladado a ninguna prisión federal ni en algún centro de reclusión fuera de la capital por lo que quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentra, es decir, en el Juzgado Decimosegundo de Distrito.

Por lo que permanecerá en los separos del juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.

El exmandatario se presentó hoy jueves en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde rechazó que haya intentado fugarse de las autoridades.

"Voy a demostrar mi inocencia, en ningún momento he estado huyendo, sin poder conocer de qué se me acusaba, al enterarme, me queda muy claro que hay mala fe, que es un tema político", dijo.