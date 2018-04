HERMOSILLO, SON.- Guillermo Padrés señaló a sus detractores políticos y en especial a los representantes de la asociación 'Sonora Transparente' de los ataques y demandas en su contra, según se consigna en su demanda de amparo 846/2016.

En dicho documento oficial en posesión de Expreso, el exgobernador de Sonora, quien esta mañana decidió acudir por su cuenta ante un juez federal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, señala a varias personas como quienes presentaron la denuncia ante la PGR en su contra y varios integrantes de su familia.

Lea o descargue desde aquí el documento completo de 491 páginas: http://bit.ly/2fFQSg7

La denuncia en contra de Guillermo Padrés fue presentada el 30 de octubre de 2014 a partir de un reportaje transmitido a nivel nacional el 3 de septiembre de ese mismo año, de acuerdo con el texto de la demanda en las páginas 8, 9 y 10.

Los delitos por los que se le señala al exgobernador de Sonora son por la probable responsabilidad en defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

'Fuentes abiertas'

De acuerdo con la defensa, las denuncias en contra del exmandatario son basadas en 'fuentes abiertas' sin establecer la identidad de esas fuentes y su contenido.

Los denunciantes, se agrega en el documento, "manejan una serie de conjeturas y aseveraciones que carecen de relevancia jurídico penal, constituyen simples apreciaciones y/o suposiciones respecto de las cuales no se aporta fundamento alguno".

"Dicho reportaje fue aprovechado por los detractores politicos del quejoso, ya que el 30 de octubre de 2014************** Y ************** quienes se identificaron como representantes de la