"No estoy preparado para la cárcel", dijo Guillermo Padrés Elías

HERMOSILLO, SON.- "No estoy preparado para la cárcel. No sé a qué me voy a enfrentar. Pero sé que lo tengo que hacer y sentar un precedente", dijo esta mañana Guillermo Padrés en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El exgobernador, acompañado de su abogado Antonio Lozano Gracia, informó que se entregaría a las autoridades para demostrar que es inocente de los señalamientos en su contra.

Los delitos

Padrés Elías es es señalado de los probables delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de precedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares.

El exmandatario panista también acusó esta mañana a la ex procuradora, Arely Gómez, de orquestar la acción en su contra.

