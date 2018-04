Hermosillenses opinan sobre la victoria de Donald Trump

HERMOSILLO, SON.- Hermosillenses opinan si podría o no afectar de alguna manera que el candidato republicano Donald Trump haya ganado la contienda por la presidencia de los Estados Unidos.

"A mi no me afectaría, si el señor dijo que quiere regresar a los mexicanos para acá, que regrese a mi hijo, por que lo encerraron en Carolina del Norte y por ese lado espero que me lo regresen", Trinidad Icedo, 42 años, Vecina de Puerta del Rey.

"Yo creo que sí va a afectar por que no va a permitir trabajar a los mexicanos y eso nos afecta a todos", Geovardo, 25 años, Vecino de la Colonia Pueblitos.

"En todos los aspectos nos va a afectar, por que tengo familiares allá y hay mucha incertidumbre por el lado económico y personal, si se van a devolver o que va a pasar", Lupita H., 39 años, vecina de Nuevo Hermosillo.

"Como comerciante a la mejor y sí, por los precios de mis productos, materiales, las remesas; aparte la mayoría tenemos algún familiar allá y el pues promueve el racismo hacia los latinos", Iván López, 24 años, vecino de la colonia El Mariachi.

EXP/LH/FR/NOV/2016