Recortes y no más impuestos

HERMOSILLO, SON.- Durante el 2017 el Gobierno del Estado no tiene programados nuevos impuestos y en cambio se contempla reducir personal en la administración estatal.

El secretario de Hacienda en el estado, Raúl Navarro Gallegos dijo que estima que el presupuesto 2017 sea por el orden de los 54 mil millones de pesos y que incluiría el plan de eliminación de algunas plazas de personal burocrático, sobre todo de confianza, para ahorrar recursos y eficientar el ejercicio de gobierno.

“Estamos ahorita entrevistándonos con los diferentes secretarios del gabinete, mis subsecretarios, con el fin de integrar el presupuesto y darle prioridad a los rubros que deben quedar establecidos, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre en la Ciudad de México para tomar la decisión sobre los recursos que serán asignados por el orden federal, para los diferentes estados”, expuso.

Además es un hecho que se contemplarán recortes de personal. “Desde luego que sí, y tendrá que haber (recortes), en las áreas que no sean no prioritarias, sobre todo burocracia, no tocar maestros, policías, médicos, pero en áreas no prioritarias ahí sí”, expuso.

Navarro Gallegos aclaró que de los 3 mil millones de pesos que el Legislativo autorizó obtener en créditos, se han ejercido 2 mil 500 millones, en obra pública productiva.

EXP/UGR/FR/NOV/2016