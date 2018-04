HERMOSILLO, SON.- El policía Pablo César Castañeda Medina, quien salvó a una mujer de morir ahogada el miércoles, recibió un reconocimiento de los mandos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y del secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales.

En la ceremonia realizada en las oficinas de la Policía Estatal de Seguridad Pública, compañeros del agente, amigos y público en general aplaudió el esfuerzo del agente de la ley, al salvar a una mujer de 44 años, quien se arrojó al Canal Bajo, en la colonia El Ranchito, en Hermosillo.

"Había mucha tensión, gente gritando y llorando por la señora, no había los recursos, conseguimos como pudimos una cuerda, los compañeros me ayudaron a bajar por ella, ya se había tirado la señora, estaba en el agua, se sumergió un poco, como pudo se hizo un poco a la orilla pero como el canal es concavo se resbalaba y fue cuando yo me metí por ella", expuso Pablo César Castañeda.