Sonora a la vanguardia en impresión 3D

HERMOSILLO, SON.- Felipe Rosales, director en Latinoamérica de la empresa MakerBot, consideró que Sonora cuenta con el potencial para estar a la vanguardia en diseño e impresión de objetos en tercera dimensión.

Mencionó que en poco tiempo podría ser líder en Latinoamérica gracias a las industrias de alta tecnología que se encuentran la entidad.

El director para Latinoamérica de la empresa MakerBot (cuyas oficinas centrales están en la Unión Americana), señaló que junto con el Gobierno del Estado trabajan en diversos proyectos para aumentar la difusión y las aplicaciones educativas de ese segmento de la industria, por lo que confió en un futuro promisorio de ese sector.

"Estamos siendo punta de lanza no sólo para Latinoamérica, no sólo para México, de tal forma que lo logrado en Sonora es impresionante. Estamos inaugurando además la primera caravana de impresión 3D y robótica en escuelas públicas, es una agenda de 10 escuelas públicas en donde nos acercamos a los niños para interactuar con ellos para que aprovechen esta nueva tecnología", comentó.

Dijo que en el tema destaca el trabajo que realiza el Instituto Tecnológico de Guaymas, que cuenta ya con un laboratorio de impresión en 3D entre los más avanzados de la región.

Añadió que en Sonora hay empresas que ya exportan prototipos para Volkswagen en Brasil, gracias a la impresión en tercera dimensión.

"Esto es la creación de más fuente de empleo, de nueva tecnología, lo que estoy haciendo con un aliado estratégico en Hermosillo, que se llama Ideas 3D, él imprime piezas que he enviado a Volkswagen Brasil, están exportando no sólo ideas o tecnologías sino prototipos rápidos, eso puede ser un polo importante y foco de desarrollo, en Arizona no hay estos centros de prototipado que ya están disponibles aquí en Sonora", indicó Felipe Rosales.

Comentó que lo hecho en instituciones educativas en Sonora, como la Universidad Tecnológica de Guaymas, no tiene precedentes en el sector, ya que ahí se inauguró el primer laboratorio de prototipado rápido de todo Latinoamérica.

EXP/UGR/EJ/OCT/2016