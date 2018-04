Números no reflejan la realidad de inseguridad que se percibe en Sonora: MC

HERMOSILLO, SON.- Los números que se presentan en materia de seguridad no refleja la realidad, ya que la gente no denuncia por varios motivos, asegura María Dolores del Río Sánchez.

Preocupa que no se conozca con claridad la estrategia de las autoridades para combatir la inseguridad y así como que se laven las manos ante la realidad, señaló la coordinadora de Movimiento Ciudadano.

Hoy los sonorenses estamos viviendo con miedo y el gobierno es el primer responsable de esta situación; es preocupante que se quiera trasladar esta responsabilidad al Nuevo Sistema de Justicia Penal o a la misma comunidad.

Inquieta que en lugar de hablar de cómo mejorar las corporaciones policiacas le carguen la responsabilidad a los policías como si no tuvieran jefes, agregó.

“También preocupa que las autoridades se laven las manos”, comentó y reflexionó: Hoy en Sonora estamos teniendo miedo, ese es un tema que las autoridades deben darse cuenta, porque vivir con miedo no contribuye a construir un proyecto para Sonora.

Aseveró que la seguridad pública es la primer responsabilidad de cualquier gobierno y no hay manera de trasladar esa responsabilidad a nadie más y hoy vemos que se pretende culpar al nuevo Sistema de Justicia Penal, a los mismos ciudadanos a quienes se señala por diversas razones, o a los policías, como si no tuvieran jefes o no hubiera autoridades arriba de ellos.

