HERMOSILLO, SON.- Nació en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (Himes) el niño Año Nuevo alrededor de la 1:16 de la mañana del día 1 de enero del 2016. El mismo día, pero a las 7:29 de la mañana también nació la niña Año Nuevo en el mismo Hospital, informó Alba Rocío Barraza León directora del Himes.

El niño Luna Padrés, nació por parto natural, pesó 3.490 kg y midió 53 centímetros y la madre es María Elena Padrés de 20 años de edad, originaria de Bahía de Kino.

El parto del niño fue atendido por los doctores Carolina Rocha y Luis Antonio Flores.

María Elena, quien esperaba el naciemiento de su primer hijo para el pasado 23 de diciembre, dijo que ella se encontraba celebrando las vísperas del año nuevo en Bahía de Kino, pero ya con molestias desde entrada la tarde.

No me importó no poder festejar bien el año nuevo, lo que quería era que ya naciera y que estuviera bien”, aseguró sin dejar de abrazar con su brazo derecho a su pequeño bebé.